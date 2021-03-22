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В Києві будуть судити директора Морської пошуково-рятувальної служби і його заступницю

Справа стосується зловживання становищем при лізингу автомобілів.

В Києві будуть судити директора Морської пошуково-рятувальної служби і його заступницю
Фото: Lb.ua

НАБУ і САП передали до суду обвинувальний акт проти директора одеського казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" та його заступниці.

Як повідомляє пресслужба САП, їх судитимуть за укладання в 2017 році договору лізингу семи автомобілів Volkswagen із заздалегідь визначеним приватним підприємством.

"Відповідно до умов договору підприємство за три роки користування сімома автівками, вартість яких на ринку сягає близько 9,7 млн гривень, мало сплатити понад 16,3 млн гривень і після користування повернути їх приватній компанії. Тобто фактично вартість користування цими автівками майже в 2,5 рази перевищувала їх реальне придбання", - йдеться в справі.

В перший рік користування підприємство перерахувало на рахунки приватної компанії 7,6 млн гривень, тобто 78% від ринкової вартості. І лише після втручання правоохоронних органів, які в рамках досудового розслідування проводили активні слідчі дії, приватне підприємство передало шість автівок у власність КП "МПРС".

Дії топменеджерів МПРС кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем.

Справу розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

Імен підозрюваних в повідомленні немає. У 2017 році підприємство очолював Віктор Сударев.

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