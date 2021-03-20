У "червоній зоні" після потрапляння туди Києва і Одеси можуть змінити режим роботи транспорту.

Про це повідомила пресслужба Кабміну за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Комісія доручила Міністерству інфраструктури та МОЗу "опрацювати питання функціонування транспорту в регіонах, де встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки".

Згідно з чинною редакцією постанови Кабміну про адаптивний карантин у "червоній зоні" заборонені регулярні та нерегулярні транспортні перевезення пасажирів, крім транзитних.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, остаточне рішення щодо роботи громадського транспорту буде ухвалене в понеділок, 22 березня.

Столична влада наполягає, щоб громадський транспорт працював.

"Позиція міста у цьому питанні чітка - громадський транспорт має працювати! Звичайно, з урахуванням карантинних правил та обмежень. Зупинка транспорту призведе до колапсу в місті", - написав Поворозник у фейсбуці.

Нагадаємо, що зараз (з 20 березня) у Києві за рішенням столичної комісії ТЕБ та НС громадський транспорт може брати пасажирів тільки на половину сидячих місць, в Одесі - кількість пасажирів має бути обмежена кількістю місць для сидіння. Залізничний транспорт працює поки що без обмежень.

З 23 березня Київ та Одеська область офіційно переходять у "червону зону".