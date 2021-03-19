У Києві за добу підтвердили найбільше випадків ковіду з початку року, 24 хворих померли

За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили 1 210 випадків коронавірусної недуги - найбільше з початку 2021 року.

Померли 24 хворих на коронавірус, одужали 258 пацієнтів. 129 людей з коронавірусом госпіталізували, повідомляє у телеграм-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (302), Дніпровському (201) та Деснянському (184) районах.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 151 133. Загалом коронавірусну недугу подолали 100 804 киян. За період пандемії у столиці зафіксовано 3 015 летальних випадків від ковіду.

За даними пресслужби КМДА, заповненість ліжок у комунальних медзакладах столиці нині становить понад 74%.

Окрім того, в Києві найвищий показник тестування на COVID-19 - 490 тестів на 100 тис. населення.

Як повідомляли, київські лікарні за добу почали витрачати стільки ж кисню, скільки раніше за рік. Киснева підтримка потрібна майже всім госпіталізованим з ковідом.

За оновленими даними МОЗ, 19 березня Київ за індикаторними показниками потрапив у "червону" зону.

Нагадаємо, з 20 березня столиця України вводить карантинні обмеження "червоної" зони. Через кілька днів в Києві може зупинитися навіть громадський транспорт, якщо буде прийнято рішення про локдаун на рівні державної комісії з ТЕБ та НС.