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В Україні виявили майже 16 тис. нових хворих на ковід

Учора госпіталізовано 4 444 особи з коронавірусом. Одужали 4 592 особи, 262 - померли.

В Україні виявили майже 16 тис. нових хворих на ковід
Фото: EPA/UPG

В Україні у четвер, 18 березня, провели 53 379 тестувань методом ПЛР і виявили 15 850 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.

Про це інформує пресцентр Міністерства охорони здоров’я.

Учора госпіталізовано 4 444 особи з коронавірусом. Одужали 4 592 особи, 262 - померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована у Києві (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1 210 випадків;
  • Вінницька область – 948 випадків;
  • Волинська область – 348 випадків;
  • Дніпропетровська область – 716 випадків;
  • Донецька область – 671 випадок;
  • Житомирська область – 913 випадків;
  • Закарпатська – 546 випадків;
  • Запорізька область – 408 випадків;
  • Івано-Франківська область – 506 випадків;
  • Київська область – 1 134 випадки;
  • Кіровоградська область – 158 випадків;
  • Луганська область – 147 випадків;
  • Львівська область – 1 140 випадків;
  • Миколаївська область – 419 випадків;
  • Одеська область – 935 випадків;
  • Полтавська область – 543 випадки;
  • Рівненська область – 443 випадки;
  • Сумська область – 489 випадків;
  • Тернопільська область – 628 випадків;
  • Харківська область – 1 085 випадків;
  • Херсонська область – 141 випадок;
  • Хмельницька область – 855 випадків;
  • Черкаська область – 536 випадків;
  • Чернівецька область – 584 випадки;
  • Чернігівська область – 347 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Від початку пандемії в Україні захворіло 1 519 926 осіб. Одужало 1 248 782 людей, зафіксовано 29 515 пов’язаних із ковідом смертей.

Учора в Україні вперше з грудня виявили понад 15 000 нових інфікованих коронавірусом. Рекордсменом за кількістю стала Житомирська область. Днем раніше зафіксували майже 12 тис. нових випадків ковіду і 289 смертей за добу - найбільше від початку епідемії.

Нагадаємо, в Україні встановили 1360 випадків повторного інфікування коронавірусом.

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