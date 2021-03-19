В Україні виявили майже 16 тис. нових хворих на ковід

В Україні у четвер, 18 березня, провели 53 379 тестувань методом ПЛР і виявили 15 850 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.
Про це інформує пресцентр Міністерства охорони здоров’я.
Учора госпіталізовано 4 444 особи з коронавірусом. Одужали 4 592 особи, 262 - померли.
Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрована у Києві (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 210 випадків;
- Вінницька область – 948 випадків;
- Волинська область – 348 випадків;
- Дніпропетровська область – 716 випадків;
- Донецька область – 671 випадок;
- Житомирська область – 913 випадків;
- Закарпатська – 546 випадків;
- Запорізька область – 408 випадків;
- Івано-Франківська область – 506 випадків;
- Київська область – 1 134 випадки;
- Кіровоградська область – 158 випадків;
- Луганська область – 147 випадків;
- Львівська область – 1 140 випадків;
- Миколаївська область – 419 випадків;
- Одеська область – 935 випадків;
- Полтавська область – 543 випадки;
- Рівненська область – 443 випадки;
- Сумська область – 489 випадків;
- Тернопільська область – 628 випадків;
- Харківська область – 1 085 випадків;
- Херсонська область – 141 випадок;
- Хмельницька область – 855 випадків;
- Черкаська область – 536 випадків;
- Чернівецька область – 584 випадки;
- Чернігівська область – 347 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Від початку пандемії в Україні захворіло 1 519 926 осіб. Одужало 1 248 782 людей, зафіксовано 29 515 пов’язаних із ковідом смертей.
Учора в Україні вперше з грудня виявили понад 15 000 нових інфікованих коронавірусом. Рекордсменом за кількістю стала Житомирська область. Днем раніше зафіксували майже 12 тис. нових випадків ковіду і 289 смертей за добу - найбільше від початку епідемії.
Нагадаємо, в Україні встановили 1360 випадків повторного інфікування коронавірусом.