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У МВФ обговорили виділення $650 млрд додаткової допомоги на відновлення світу після пандемії

Кошти покликані забезпечити ліквідність глобальної економічної системи шляхом поповнення резервних активів 190 країн-членів Міжнародного валютного фонду. 

У МВФ обговорили виділення $650 млрд додаткової допомоги на відновлення світу після пандемії
Фото: Inform-ua.info

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва оголосила про завершення неформальних обговорень виділення у межах спеціальних прав запозичення (SDR) $650 млрд на збільшення резервів та допомогу для глобального відновлення від пандемії.

Обговорення щодо обґрунтування загального розподілу спеціальних прав запозичення проводили виконавчі директори МВФ, йдеться на сайті Фонду.

"Новий розподіл SDR шляхом задоволення довготривалої глобальної потреби в резервних активах принесе користь усім нашим країнам-членам та підтримає глобальне відновлення після кризи COVID-19. Це також стало б потужним сигналом щодо рішучості членів МВФ зробити все можливе, щоб подолати найгіршу рецесію з часів Великої депресії", - зазначила Георгієва. 

Виконавчі директори підтримали ідею сформулювання нового розподілу SDR у еквіваленті $650 млрд для забезпечення ліквідності глобальної економічної системи шляхом поповнення резервних активів 190 країн-членів Міжнародного валютного фонду. Членом МВФ є і Україна. 

Офіційну пропозицію про новий розподіл на основі оцінки довготривалих потреб країн-членів планують представити до червня. Паралельно вивчатимуть варіанти перерозподілу SDR для членів з сильним фінансовим станом на підтримку країн з низьким рівнем доходів. 

"У разі нового розподілу SDR додасть країнам суттєвого прямого збільшення ліквідності без збільшення боргу. Це вивільнить необхідні ресурси для країн-членів, щоб допомогти у боротьбі з пандемією, зокрема для підтримки програм вакцинації та інших термінових заходів", - додала Георгієва. 

Директор-розпорядник може внести пропозицію щодо розподілу SDR, якщо це допоможе задовольнити довготривалу глобальну потребу в додаткових резервах так, щоб уникнути стагнації та дефляції. Після цього пропозицію має затвердити виконавча рада МВФ, потім - Рада управляючих. Розподіл SFR між членами МВФ пропорційний квотам у Фонді.

Квота України становить 2,0118 млрд. 

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