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МВФ: діалог з Україною буде продовжено впродовж кількох місяців

"Програма реформ залишається незавершеною".

МВФ: діалог з Україною буде продовжено впродовж кількох місяців
Фото: publika.md

Міжнародний валютний фонд повідомив про продовження переговорів з Україною для першого перегляду програми stand by і узгодження реформ, необхідних для забезпечення стійкості бюджету в середньостроковій перспективі і захисту стабільності фінансового сектора.

Про це розпоовів представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу в Вашингтоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Порядок денний на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб продовжити обговорення цього набору реформ", - повідомив Райс.

Він додав, що програма реформ залишається незавершеною щодо домовленостей по послідовним програмами Фонду, тому для України важливо продовжувати рухатися вперед у створенні умов для інклюзивного зростання і зростання після кризи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія МВФ може повернутися до України в квітні, після втрати чинності встановленої урядом граничної ціни на газ для населення.

13 лютого місія завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалено. Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів. 

У МВФ від початку висловлювали занепокоєння ручним регулюванням цін на газ, адже в державі вже запрацював ринок газу. Втім уряд пішов на зниження цін на тлі масових протестів у різних містах.

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