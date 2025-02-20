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Білий дім підтверджує заплановані візити Макрона і Стармера до США

Макрон і Стармер відвідають Трампа окремо.

Білий дім підтверджує заплановані візити Макрона і Стармера до США
Ілюстративне фото
Фото: Britannica

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що наступного тижня Емманюель Макрон і Кір Стармер відвідають США.

"Наступного понеділка президент прийме президента Франції Емманюеля Макрона”, - повідомила Левітт, і додала, що в середу Білий дім також відвідає премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

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Вона нагадала, що Трамп вже провів зустрічі з лідерами Ізраїлю, Японії та Індії. 

Також Левітт розповіла, що 26 лютого Дональд Трамп проведе у Білому домі першу офіційну зустріч свого кабінету.

"На сьогодні Сенат затвердив 18 посадовців до кабінету Трампа, і це майже вдвічі більше ніж до адміністрації Байдена у 2021 році", — сказала речниця Білого дому.

  • Видання The Telegraph стверджує, що під час візиту до Вашингтона наступного тижня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу план щодо розгортання в Україні контингенту у 30 тисяч європейських військових після підписання будь-якої угоди про припинення вогню.
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