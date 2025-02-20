Білий дім підтверджує заплановані візити Макрона і Стармера до США

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що наступного тижня Емманюель Макрон і Кір Стармер відвідають США.

"Наступного понеділка президент прийме президента Франції Емманюеля Макрона”, - повідомила Левітт, і додала, що в середу Білий дім також відвідає премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Вона нагадала, що Трамп вже провів зустрічі з лідерами Ізраїлю, Японії та Індії.

Також Левітт розповіла, що 26 лютого Дональд Трамп проведе у Білому домі першу офіційну зустріч свого кабінету.

"На сьогодні Сенат затвердив 18 посадовців до кабінету Трампа, і це майже вдвічі більше ніж до адміністрації Байдена у 2021 році", — сказала речниця Білого дому.