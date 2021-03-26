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Постачальники газу залишають на квітень ціну газу для населення в межах 6,99 грн/куб

Низка компаній не змінила ціну  порівняно з березнем.

Постачальники газу залишають на квітень ціну газу для населення в межах 6,99 грн/куб
Фото: Depositphotos/juvelez

Більшість газопостачальних компаній оприлюднила свої ціни на газ для населення на квітень.

Згідно з даними інформаційно-консультаційного центру для населення "ГазПравда", низка компаній не змінила ціну  порівняно з березнем.

Зокрема, газопостачальна компанія Нафтогаз України лишив її на рівні 6,86 грн за кубометр. Стільки ж за кубометр проситиме й компанія "Галнафтогаз".

Постачальники "Еру Людям" і "Еру Трейдінг" оприлюднили цінник у 6,75 грн за кубометр.

По 6,88 грн за кубометр продаватиме Дочірнє підприємство "ЕВОДА ТРЕЙД" комунального підприємства "Луцькводоканал".

Чимало постачальників, зокрема регіональні газзбути, озвучили ціну в 6,99 грн за куб.

Однак кілька компаній оприлюднили й значно вищі ціни. Зокрема, постачальник "Маргаз" дав ціну 8,25, а "Азовгаз" – 8,85 грн за кубометр.

Решта компаній ще не оприлюднила свої цифри. Зробити це вони зобов’язані до кінця п’ятниці, 26 березня.

Як повідомляли, ціна природного газу для населення за річним продуктом, який планується ввести в Україні з 1 травня, очікується в межах 7,4-8 грн за кубометр. У статті Годовую цену газа определили без Кабмина зазначено, що постачальники газу можуть зберегти ціну в межах 6,99 грн/ куб.м.

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