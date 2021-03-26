​Поліція викрила схему заволодіння коштами "Енергоринку" на 300 млн гривень

Головне слідче управління Національної поліції викрило схему заволодіння коштами ДП "Енергоринок" на 300 млн гривень.

Про це повідомляється на сайті поліції.

За версією слідчих, посадові особи неназваної компанії ввели в оману Нацкомісію з регулювання енергетики та отримали "зелений тариф" на пусковий комплекс сонячної електростанції, який ще не було побудовано.

"На підставі фіктивних документів приватна компанія отримала дозвіл на збільшення потужності сонячної електростанції та затверджений «зелений» тариф майже на рік раніше від фактичного зведення станції", - повідомляє поліція.

Також правоохоронці встановили, що підприємство здійснило фіктивну закупку обладнання, яке дає можливості для запуску станції.

Крім того, відповідно до акту "дешифрування місцевості" на період подачі документів до комісії комплекс сонячної електростанції знаходився на стадії будівництва. Тому відповідний коефіцієнт "зеленого" тарифу не міг бути застосований.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи встановлено, що ДП "Енергоринок" протягом чотирьох років безпідставно сплачувало приватному підприємству кошти за реалізовану електричну енергію.

25 березня на території міста Києва та Запорізької області поліцейські провели ряд обшуків, під час яких вилучено документацію щодо реалізації електроенергії за завищеною вартістю.

Досудове розслідування проводиться за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.