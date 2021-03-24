Американець збагатів на мільйони доларів на "угоді" з Уруським, якої не було, - розслідування

Після заяв про співпрацю з Україною щодо будівництва об’єктів відновлювальної енергетики в Чорнобилі та запуск Національного оператора 5G-зв’язку акції американської компанії, що спеціалізується на відновлюваній енергетиці, подорожчали у понад 50 разів.

Утім, як з’ясували журналісти Радіо Свобода, українська влада стверджує, що про ці домовленості їй нічого не відомо, а проєкти, заявлені компанією, опитані журналістами експерти назвали нереалістичними.

При цьому американська компанія заявила, що через лобістів збирається організовувати зустрічі для віцепрем’єр-міністра України Олега Уруського з представниками компанії SpaceX під час його візиту у США – для запуску українського супутника. Утім сам Уруський такі домовленості заперечив і заявив, що жодних лобістів не наймав, а зустрічі з компанією Ілона Маска влада організувала за допомогою офіційних дипломатичних каналів.

3 березня на сайті Мін’юсту США була оприлюднена угода, згідно з якою американська компанія Diplomatic Trade надаватиме лобістські послуги для віцепрем’єр-міністра та міністра з розвитку стратегічних галузей промисловості Олега Уруського на умовах «pro bono», тобто – безкоштовно.

З публічного повідомлення іншої компанії Enerkon Solar International, яку з Diplomatic Trade поєднує один і той же власник – бізнесмен Бенджамін Баллаут, журналісти з’ясували більше деталей. Зокрема, що фірма Diplomatic Trade начебто планує організувати для Уруського в США зустріч із представниками компанії SpaceX – «задля досягнення домовленостей про запуск українського супутника на орбіту за допомогою ракетоносія компанії Ілона Маска». При чому, як повідомив Баллаут у розмові з журналістами Радіо Свобода – на прохання самого Уруського.

Віцепрем’єр Олег Уруський підтвердив «Схемам», що планує візит до США, але повідомив, що організовує його Мінстратегпром та посольство США. Водночас він зазначив, що жодних домовленостей з американськими лобістами щодо організації зустрічей з представниками SpaceX немає. Що стосується листування з Diplomatic Trade, повідомив, що воно справді було, але «не мало жодних зобов’язань» та «носило суто інформаційний характер».

В іншому повідомленні Enerkon стверджувалось, що компанія підписала меморандум із українським урядом щодо реалізації кількох проєктів – зокрема, будівництва сонячної електростанції у Зоні відчуження, заводу з виробництва «зеленого» водню та запуску 5G-зв’язку. Уруський повідомив журналістам, що про підписання меморандуму з Enerkon з боку уряду йому нічого не відомо. Також він заявив, що очолюване ним міністерство не планує брати участь в цьому проєкті. Заперечили такі домовленості також у Міненергетики та Мінекології.

Єдиним з офіційних осіб, з ким поспілкувалися «Схеми» і кому було відомо про наміри Enerkon, виявився керівник Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Сергій Костюк. Він розповів, що мав зустріч з Анатолієм Рязанцевим, який є партнером Баллаута в іншій фірмі, що координує в Україні проєкти Enerkon, але ця зустріч мала «ознайомчий характер». Про будівництво заводу з виробництва «зеленого» водню Костюк дізнався від журналістів.

Опитані журналістами фахівці, зокрема, екскерівниця ДАЗВ Катерина Павлова, назвали анонсований проєкт «фантастичним» і таким, який буде складно реалізувати в Україні.

Інший анонсований Enerkon проєкт – запуск Національного оператора 5G, на базі держпідприємства «Укрдорзв’язок». Анатолій Рязанцев в коментарі «Схемам» повідомив, що представив цей проєкт Баллауту і він погодився. За словами Рязанцева, 31 грудня минулого року він зустрічався із цього питання безпосередньо з віцепрем’єром Уруським. Очільник «Укрдорзв’язку» Віктор Бондар повідомив: «У нас немає ніяких проєктів. Все виставлено на приватизацію».

У пресслужбі Уруського заперечили факт зустрічі з Рязанцевим і взагалі існування будь-яких домовленостей. У Міністерстві цифрової трансформації також повідомили, що їм невідомо про співпрацю з Enerkon. Учасники ринку мобільних операторів, з якими поговорили журналісти, також вважають втілення цього проєкту найближчим часом – малоймовірним. Звертають увагу і на незадовільний технічний стан «Укрдорзв’язку». В посольстві США в Україні заявили, що їм не відомо про жодні проєкти Enerkon. Аналогічну відповідь надали і в Американській торговій палаті в Україні і висловили здивування озвученими планами Enerkon.

«Попри те, що і в Офісі віцепрем’єра, і в інших відомствах заперечують співпрацю з Enerkon або іншими компаніями Бенджаміна Баллаута, американський бізнесмен продовжує на зустрічах з інвесторами розповідати про амбітні бізнес-плани в Україні. Для чого вони все це можуть робити?», – йдеться в розслідуванні.

Журналісти проаналізували вартість акцій компанії і виявили, що за останні три місяці вона зросла у понад 50 разів, з чотирьох центів до 2 доларів. Такий стрибок, на думку юристів, які працюють з фондовими ринками, став можливим, зокрема, через те, що компанія постійно у своїх пресрелізах згадувала про бізнес-проєкти в Україні.