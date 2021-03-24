Експрем’єру Азарову оголосили підозру у державній зраді

Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора оголосили підозру у державній зраді колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову.

Йдеться про справу щодо підготовки та підписання "Харківських угод", повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Ексголова Уряду підозрюється в тому, що, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім Президентом України, розуміючи, що Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України суперечить Конституції та Закону України «Про міжнародні договори України», вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що 20 квітня 2010 року, перебуваючи на території Російської Федерації, Азаров погодився на нав’язані президентом РФ Дмитром Медведєвим умови продовження строку перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років під приводом отримання знижки на природній газ.

"З 21 квітня 2010 року по 23 квітня 2010 року він забезпечив погодження проєкту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та Закону України про її ратифікацію міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та правоохоронними органами без фактичного розгляду цих документів уповноваженими органами", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Крім того, ексочільник уряду у квітні 2010 року на закритому засіданні Кабінету міністрів України підписав розпорядження про схвалення вказаної угоди урядом України та, в порушення Закону України «Про міжнародні договори України», вніс проєкт угоди на розгляд президентові України.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані "харківські угоди" про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на надання Україні стодоларової знижки на газ. Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

11 березня 2021 року на засіданні РНБО було прийнято рішення перевірити мотивацію депутатів, які голосували за "харківські угоди".

12 березня СБУ почала розслідувати підписання "Харківських угод".

16 березня в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих "Харківських угод", були проведені обшуки.