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Байден закликав заборонити продаж штурмової зброї в США

Зайого словами, неправильно “чекати навіть хвилини, не кажучи вже про години, щоб вжити необхідних заходів”.

Байден закликав заборонити продаж штурмової зброї в США
Фото: twitter.com/MunSecConf

Президент США Джо Байден закликав заборонити продаж в США штурмових гвинтівок та магазинів з боєприпасами великої місткості. Така заява пролунала після вбивства 10 людей в штаті Колорадо.

Про це повідомляє The New York Times.

Байден заявив, що неправильно “чекати навіть хвилини, не кажучи вже про години, щоб вжити необхідних заходів, які врятують життя в майбутньому”.

Нагадаємо, у американському місті Боулдер, штат Колорадо, озброєний чоловік зчинив стрілянину в продуктовому магазині King Soopers. Загинуло 10 людей, зокрема і офіцер поліції. Нападника затримали. Джерела CNN у правоохоронних органах також зазначили, що нападник був озброєний штурмовою гвинтівкою AR-15. 

Менш ніж тиждень у США, в штаті Атланта, відбувся ще один збройний напад на випадкових людей. Чоловік атакував три різні СПА-салони і вбив 8 осіб. Більшість жертв була американцями азійського походження.

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