Макрон закликав Росію та Туреччину забрати свої війська з Лівії

Він також повідомив, що наступного понеділка Франція відкриє своє посольство в столиці Лівії Тріполі.

Еммануель Макрон виступає під час Паризького Форума миру, 12 листопада 2020

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що іноземні збройні сили, зокрема Росії та Туреччини, а також парамілітарні збройні формування мають бути виведені з Лівії.

Про це він заявив на спільній пресконференції із головою ради президентства Лівії Мохаммедом аль-Менфі, передає Reuters.

"Турецькі, російські бойові частини та іноземні бойовики, завезені цими чи іншими країнами, мають піти якнайшвидше, оскільки лише об'єднана лівійська армія може забезпечити безпеку Лівії", - сказав Макрон.

Президент Франції також повідомив, що наступного понеділка Франція відкриє своє посольство в столиці Лівії Тріполі, щоб продемонструвати свою підтримку новій владі північноафриканської країни.

Новий перехідний уряд Лівії почав свою роботу 16 березня. До його складу входять представники двох ворогуючих адміністрацій, які управляли східними та західними регіонами. Це завершило плавний перехід влади після десятиліття збройного конфлікту у країні.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб захистити цей порядок денний щодо суверенітету та стабільності. У понеділок наше посольство в Тріполі знову відкриється, і наш посол повернеться на вашу територію", - сказав Макрон.

Париж закрив своє посольство після евакуації близько 50 громадян Франції та Великобританії, оскільки в липні 2014 року в Тріполі почалися бої.

Нагадаємо, в жовтні сторони збройного конфлікту в Лівії досягли угоди "про постійне припинення вогню в усіх районах".