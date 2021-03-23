У Франції водія російського дипломата підозрюють у торгівлі краденими велосипедами

За допомогою сайту оголошень він перепродав понад 300 викрадених велосипедів на 100 тисяч євро.

Співробітника російського консульства у французькому Страсбурзі підозрюють в крадіжці велосипедів та їх перепродажу на суму понад 100 тисяч євро.

Про це з посиланням на видання France Bleu повідомляє Радіо Свобода.

Розслідування почалося після того, як на початку лютого у колишнього першого заступника мера міста Алена Фонтанеля вкрали електричний велосипед неподалік будівлі французького представництва Ради Європи. Через кілька днів той виявив його на сайті оголошень Leboncoin, де велосипед продавався за пів ціни. Чиновник повідомив про це в поліцію, і співробітники правоохоронних органів призначили зустріч з продавцем.

Зустріч відбулася перед входом до консульства Росії. Поліцейські затримали 40-річного чоловіка, який виявився водієм російського дипломата. За допомогою сайту оголошень він перепродав понад 300 викрадених велосипедів.

Підозрюваного взяли під варту, але незабаром відпустили, оскільки він мав дипломатичний імунітет. Коли його захотіли викликати на допит, в посольстві відповіли, що він повернувся в Росію через проблеми зі здоров’ям.

Консульство Росії відповіло журналістам, що не коментуватиме цей випадок, щоб не розголошувати особисті дані підозрюваного.