Голова ДФС анонсував створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом

Новий орган займатиметься побудовою ефективного діалогу між ДФС, бізнесом та професійними спільнотами/

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник оголосив про створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом, що стане дорадчим структурним відділом ДФС. Майбутній орган стане вагомою ланкою для зростання взаємодії між українськими підприємцями та державними органами.

Про це Вадим Мельник оголосив під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30", пише "УНІАН".

Серед завдань нового органу - налагодження ефективного діалогу між представниками бізнесу та владою, боротьба з нелегальним бізнесом та тіньовою економікою, а також якісне інформування про роботу ДФС. Орган категоризуватиме запити від підприємців і координуватиме діяльність з представниками медіа.

У своєму виступі голова ДФС Вадим Мельник зазначив, що діалог між державою та бізнесом є важливою складовою економічної безпеки України.

Передбачається, що Офіс ефективної взаємодії розробить карти співпраці з представниками галузей та проводитиме зустрічі з представниками професійних асоціацій для узгодження ключових питань.