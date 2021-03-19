Чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни, мы должны увеличить экономический рост

Десятки исследований показывают, что уровень дохода государства и каждого гражданина напрямую связан с продолжительностью жизни. Американский демограф Сэмюэль Престон в 1975 году даже вывел так называемую «кривую Престона». По шкале долголетия он учитывал ожидаемую продолжительность жизни при рождении, а по шкале благосостояния – величину ВВП на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности. Престон наглядно показал: в богатых странах люди живут дольше, чем в бедных. Вывод кажется очевидным, но ключевой вопрос: а насколько дольше?

Украина и соседние страны

Средняя продолжительность жизни украинских мужчин – 66 лет. Это примерно на 11 лет меньше, чем в странах Западной Европы. Как видим, разница существенная. В среднем же украинцы живут 71,6 года. В Словении и Словакии – странах, ненамного богаче нашей, – средняя продолжительность жизни – 77 и 81 год, на 5 и 10 лет больше, чем в Украине. В соседней Польше живут в среднем 78 лет, – на 7 лет больше украинцев.

Фото: EPA/UPG

Хотя на продолжительность жизни влияет масса факторов — от наследственности и экологии до личных привычек — именно экономика является среди них ключевым, потому что ее уровень опосредованно влияет на все остальное: чем больше у нас денег, тем больше мы можем вложить в здравоохранение, образование и экологию. Для отдельных людей это тоже справедливо: богатым все равно, где жить, они везде смогут обеспечить себе лучшие условия.

Интересная корреляция: богатые женщины живут в среднем на 10 лет дольше, чем бедные, а мужчины – почти на 15 лет. По статистике Всемирного банка, в 10-ти беднейших странах средняя продолжительность жизни составляет 61 год, а в 10-ти самых богатых – почти 83. Разница в 20 лет – существенный аргумент в пользу того, чтобы стабильно наращивать экономику. Ведь эти два десятилетия можно провести с детьми и внуками, уделить наконец время себе или хотя бы досмотреть все сериалы, которые откладываем на потом.

Чтобы до 2030 года Украина достигла отметки в 10 тыс. долларов ВВП на человека и увеличила продолжительность жизни до 75-78 лет, нужно стабильно расти на 7-8% ежегодно. Чтобы догнать Польшу, нужно расти на 5% быстрее, чем она. Насколько это реально для Украины?

Популисты любят говорить, что если полностью побороть в Украине контрабанду, теневой бизнес и уклонение от уплаты налогов, а все доходы распределить эффективно и справедливо, то страна наконец «заживет». Проблема в том, что этих денег все равно не хватит. Как ни перераспредели 3-4 тыс. долларов ВВП на человека (а то и меньше, данные устаревают), в 10 тыс. они не превратятся.

Поэтому пора переходить от дискуссий о том, как разделить существующие доходы, чтобы украинцы были чуть менее бедными, к предметным разговорам, как всем стать более богатыми. Ключевую роль здесь играет привлечение инвестиций, налаживание производства, поддержка малого и среднего бизнеса. Если мы хотим жить дольше, то должны становиться экономически сильными, иначе так и будем не жить, а выживать, и умирать в возрасте, в котором где-то «жизнь только начинается».