Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша

Індекс Хірша свідчить про впливість науковця, він заснований на кількості публікацій та їх цитувань.

У Російській академії наук готуються до виборів академіків та членів-кореспондентів, одним з кандидатів є колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Про це повідомляє портал російської академічної спільноти T-Invariant.

“Важко згадати, коли ще було таке, щоби в академіки балотувалися вчені з індексом Хірша НОЛЬ. Однак саме таким є показник (за ядром РІНЦ) претендента за напрямом “гірські науки” Миколи Азарова, колишнього прем'єр-міністра України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Азаров був членом-кореспондентом Національної академії наук України, звідки у 2022 року його виключили. Знайти інформацію про нього у базі Scopus не вдалося.

Крім Азарова, до російської академії наук хоче потрапити дружина віце-прем'єра Мантурова – Наталія Мантурова та засновник Трубної металургійної компанії мільярдер Дмитро Пумп'янський (42 місце у списку російських мільярдерів Forbes зі статком 3,3 млрд доларів).