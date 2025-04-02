Сили безпілотних систем за два тижні уразили три ворожі системи ППО, з них — два ЗРК "Бук"

Сили безпілотних систем упродовж двох тижнів виявили та уразили три системи ППО росіян на Донецькому напрямку. Загальна вартість знищеної техніки становить близько $50 млн.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем.

"Оператори 14-го окремого полку БпАК СБС за два тижні виявили та уразили три ворожі системи ППО: два ЗРК "Бук" невстановлених модифікацій та ЗРК "Тор" на Донецькому напрямку", — ідеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що ці комплекси є важливим елементом протиповітряної оборони РФ, а їхня загальна вартість становить близько $50 млн. Для ворожих цілей українські бійці застосували ударні дрони із системою захоплення цілі та автоматичного донаведення.

"ППОцид – це результат злагодженої роботи аеророзвідки та операторів ударних БПЛА, що завдають ворогу мільйонних збитків і відкривають повітряний простір для подальших операцій Сил оборони", — додають у СБС.