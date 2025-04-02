Президент Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Кривому Рогу: це терор

Президент Зеленський відреагував російський ракетний удар по Кривому Рогу.

Про це ідеться у повідомленні Володимира Зеленського.

"Цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу. Всі необхідні служби на місці, усувають наслідки обстрілу та допомагають людям. Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким", — каже Президент.

Глава держави підкреслює, всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити його можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб РФ була змушена відмовитись від війни й терору.

"Це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду", — додає Зеленський.

Президент наголошує, Україні потрібно достатньо систем і ракет ППО, щоб ми могли захистити всіх людей в Україні від російського терору. "Працюємо з усіма партнерами заради цього і дякуємо всім, хто нам допомагає. Всім, хто розуміє, що потрібен тиск на Росію і стабільна підтримка України".