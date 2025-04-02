Ворог атакував дронами та з артилерії два райони Дніпропетровщини

Упродовж дня російські війська атакували Кривий Ріг, Нікопольський та Синельниківський райони. Ворог застосував БпЛА, КАБи та бив з артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Упродовж дня росіяни спрямували БпЛА, важку артилерію та КАБи.

На Нікопольщині через ворожі обстріли поранень зазнали чоловік і жінка 51 та 77 років. На Синельниківщині – 56-річна місцева.

У Синельниківському районі побиті 6 приватних осель Новопавлівської та Великомихайлівської громад.

У Нікопольському росіяни атакували райцентр, Марганецьку та Покровську громади. Там понівечені 2 підприємства, 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, автівки.