Ворог атакував дронами та з артилерії два райони Дніпропетровщини

Упродовж дня російські війська атакували Кривий Ріг, Нікопольський та Синельниківський райони. Ворог застосував БпЛА, КАБи та бив з артилерії.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Упродовж дня росіяни спрямували БпЛА, важку артилерію та КАБи.
На Нікопольщині через ворожі обстріли поранень зазнали чоловік і жінка 51 та 77 років. На Синельниківщині – 56-річна місцева.
У Синельниківському районі побиті 6 приватних осель Новопавлівської та Великомихайлівської громад.
У Нікопольському росіяни атакували райцентр, Марганецьку та Покровську громади. Там понівечені 2 підприємства, 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, автівки.
- 2 квітня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Різі на Дніпропетровщині. Удар зафіксували по одному з підприємств міста. Через обстріли загинули четверо людей, дев'ятеро - поранені.