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Міноборони: 60 тис військових прийняли участь в опитуванні про відношення до служби у застосунку Армія+

Від початку роботи Армія+ в застосунку провели 11 опитувань.

Міноборони: 60 тис військових прийняли участь в опитуванні про відношення до служби у застосунку Армія+
Фото: Міноборони

Вже 60 тис військовослужбовців взяли участь в опитуванні у застосунку Армія+ та розповіли про своє ставлення до служби в Силах оборони України. 

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони України.

"За 11 днів від старту опитування про ставлення до військової служби у застосунку Армія+ його вже пройшли 60 000 користувачів. Ця цифра стала рекордом сервісу", — кажуть у відомстві.

Як розповідають у Міноборони, головна ціль опитування – виявити головні проблеми військовослужбовців та пріоритетні питання, які потребують вирішення. У військових лишається ще тиждень, щоб вплинути своїм голосом на реформи в Силах оборони.

"Опитування в Армія+ вже трансформують військо. Наприклад, ми покращили сухпайки та обрали очільника Національної академії сухопутних військ. 60 000 користувачів пройшли опитування про ставлення до служби. А це значить, що ми маємо 60 000 думок, які враховуватимуть під час розробки важливих реформ. У вас є ще час до 10 квітня стати голосом, що може бути вирішальним в змінах", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Загалом від початку роботи Армія+ в застосунку провели 11 опитувань, які зібрали понад 200 тис відповідей. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на питання, які піднімаються в застосунку.

  • У застосунку для військових Армія+ запрацював звіт про ураження ворожих обʼєктів. Підтвердження пошкодження чи знищення їх відбувається в бойовій системі DELTA.
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