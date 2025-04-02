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​Зеленський відвідав у Дніпрі поранених військових і вручив державні нагороди

Президент також обговорив із ветеранами ініціативу ТитаниUA.

​Зеленський відвідав у Дніпрі поранених військових і вручив державні нагороди
візит Володимира Зеленського у м. Дніпро і зустріч із пораненими бійцями
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський із робочою поїздкою відвідав місто Дніпро, де зустрівся з бійцями, котрі відновлюються після поранень.

За словами глави держави, у Дніпрі зафіксували один з найвищих показників порятунку поранених.

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«Хочу подякувати нашим лікарям, усім медичним працівникам, працівницям, які рятують наших хлопців, наших дівчат, наших військових і всіх, хто постраждав від російських ударів. Один із найбільших результатів у порятунку життів наших людей саме тут, у Дніпрі, – більш ніж 40 тисяч поранених, 96 % урятували. Хочу за це подякувати вам – просто молодці. Всі лікарі, хірурги, усім, хто підтримує, – дякую», - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що вручив воїнам державні нагороди, а також обговорив із ветеранами ініціативу ТитаниUA. Він наголосив, що можливості реабілітації та розвитку ветеранів у малих громадах обов’язково мають бути створені, і є гарною ідеєю створювати такі можливості на базі шкіл.

«Якщо через військову бюрократію якісь можливості для наших ветеранів допомагати армії не працюють, це точно потрібно змінити. Цим уже буде займатися і Міністерство оборони, і Офіс допоможе, і це важливо, щоб і міністр у справах ветеранів, – я з усіма переговорю. Багато речей прозвучало, усе ми зафіксували», - запевнив глава держави.

  • ТитаниUA – це проєкт, створений для підтримки українських військових на шляху відновлення після поранень та реалізації в цивільному житті.
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