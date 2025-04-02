У Одесі затримали агента РФ, який виготовляв вибухівку для терактів в Україні

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки та Національна поліція затримали в Одесі російського агента, який на замовлення фсб виготовляв саморобні вибухові пристрої (СВП) для терактів в Україні.

Як повідомили у СБУ, одну з таких вибухівок рашисти задіяли проти українських правоохоронців у місті Біляївка 23 березня цього року. За даними Офісу генпрокурора, підозрюваний під керівництвом російського куратора, який спілкувався з ним по відеозв’язку, зібрав вибуховий пристрій.

22 березня він отримав наказ підготувати пристрій для передачі виконавцю. Наступного дня він замаскував СВП під подарунок та на таксі відправив його до Біляївки. За вказівкою куратора, посилку мала отримати місцева жителька.

Жінка отримала "подарунок", а за кілька хвилин занесла його в адміністративну будівлю поліції. Коли представник спецслужб РФ переконався, що пристрій на місці, він здійснив дзвінок на сім-карту, вбудовану у вибухівку. Це спричинило детонацію.

Фото: Офіс генпрокурора Вилучені під час обшуку докази

Затриманим є 44-річний рецидивіст з Дніпропетровщини, який перебував у розшуку за крадіжки і переховувався від правосуддя в Одесі. Там він потрапив у поле зору ФСБ, яка помітила його активність на Телеграм-каналах з пошуку «швидких» заробітків. Після вербування агент виконав перевірочні завдання: підпалив у портовому місті декілька авто українських воїнів.

Згодом він змінив адресу тимчасового проживання в Одесі і переїхав до орендованої квартири, яку оплачувала російська спецслужба. Це помешкання за інструкцією ФСБ він використовував як майстерню з виготовлення СВП. Після вибуху у Біляївці агент ще глибше заліг на дно, намагаючись заплутати сліди правоохоронців. Серед іншого для цього він регулярно змінював номери мобільних телефонів та місця проживання.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і затримали.

Під час обшуків в одному з орендованих російським агентом помешкань вилучено нову замасковану під вогнегасник вибухівку з додатковими уражаючими елементами і телефоном для віддаленої активації.

Фото: СБУ Вилучені докази

Цей вибуховий пристрій окупанти планували використати найближчим часом для вчинення нового теракту в регіоні.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ нагадує: якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування – негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».