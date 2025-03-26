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У Тернополі затримали наркозалежну пару за підозрою у підготовці подвійного теракту біля ТЦК

Спочатку ворог планував підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце події екстрених служб мала спрацювати друга вибухівка.

У Тернополі затримали наркозалежну пару за підозрою у підготовці подвійного теракту біля ТЦК
Фото: СБУ

У Тернополі затримали наркозалежну пару за підозрою у підготовці подвійного теракту біля ТЦК, повідомляє Служба безпеки України. 

Спочатку ворог планував підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце події екстрених служб мала спрацювати друга вибухівка.

У такий спосіб російські спецслужби планували не тільки вбити максимальну кількість громадян України, але й ліквідувати своїх агентів як «зайвих свідків».

За даними слідства, замовлення ворога виконували двоє наркозалежних із Полтавщини: 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші «на дозу» на Телеграм-каналах.

Там їх завербував російський спецслужбіст, за вказівкою якого пара прибула до Тернополя для підготовки теракту.

Після приїзду до обласного центру агенти отримали від окупантів інструкцію – орендувати квартиру. Там вони зберігали два саморобних вибухових пристрої, споряджені додатковими елементами ураження у вигляді гайок та електронними засобами дистанційного підриву.

Служба безпеки викрила агентів ще на початковому етапі підривної діяльності. Після документування їхніх злочинів обох фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ заявила про затримання агента ФСБ, якого окупанти хотіли «втемну» підірвати біля ТЦК у Кривому Розі. Виконавцем потенційного теракту виявився 26-річний львів’янин, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм-канал з пошуку «швидких» заробітків.

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