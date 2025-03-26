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ГУР опублікувало дані про 37 одиниць іноземного обладнання, яке використовує ворожий ВПК

Це обладнання використовує підприємство "Алмаз-антей", яке виготовляє зенітне озброєння, та найбільший виробник танків та бронетехніки "Уралвагонзавод".

ГУР опублікувало дані про 37 одиниць іноземного обладнання, яке використовує ворожий ВПК
Уралвагонзавод. Фото ілюстративне
Фото: 24tv

ГУР МО України опублікувало дані про 37 одиниць іноземного обладнання, яке використовує ворожий військово-промисловий комплекс, зокрема, підприємство "Алмаз-антей", яке виготовляє зенітне озброєння, та найбільший російський виробник танків та бронетехніки – Уралвагонзавод".

Як повідомила українська розвідка, серед опублікованого обладнання – китайські верстати, придбані "Уралвагонзаводом" в 2023-2024 роках.

У ГУР зазначили, що військова промисловість держави-агресора залишається залежною від іноземного обладнання, зокрема верстатів із числовим програмним управлінням (ЧПУ). У 2024 році, після посилення санкцій, поставки західних верстатів стали складнішими, тому росіяни збільшують імпорт обладнання з Китаю.

Розрахунки переважно проводяться через Банк ВТБ та його філію в Шанхаї, а платежі здійснюються в китайських юанях.Китайські верстати оснащують німецькими та японськими системами числового управління – Siemens, Heidenhain, Fanuc. 

"Основна причина – московити мають досвід роботи саме з західними системами, а більшість програм для проєктування деталей створені під них", – прокоментували у ГУР. 

"Уралвагонзавод" та "Алмаз-антей" також використовують придбане до початку повномасштабного вторгнення обладнання виробництва Emco (Австрія), Grindex (Сербія), Hermle (Німеччина), Tos Celakovice (Чеська Республіка) тощо.

"Публікація таких даних важлива для контролю за обмеженням поставок запчастин, технічних рідин та інших розхідних матеріалів, без яких ці верстати не зможуть працювати", – наголосили у розвідці. 

Загалом, розділ “Інструменти війни” проєкту War sanctions вже містить дані про 1 158 одиниць обладнання на 169 заводах військово-промислового комплексу РФ. Близько 20% опублікованого обладнання містять унікальні серійні номери, за якими можна відслідкувати ланцюжки постачання.

  • Раніше у снарядах російських рективних систем залпового вогню "Торнадо-С" виявили іноземні компоненти.
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