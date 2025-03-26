Над Дніпропетровською областю захисники знищили 12 російських безпілотників

У Кривому Розі через російські дрони понівечені адмінбудівля, склади, підприємство і авто.

Вночі ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками. над областю збили 12 дронів. У Кривому Розі понівечені адмінбудівля, склади, підприємство і авто, у області пошкоджені будинки.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

У Кривому Розі через атаку РФ сталося декілька займань. Вогонь надзвичайники приборкали. У місті понівечені адмінбудівля, складські приміщення, підприємство та шість авто.

Проте минулося без постраждалих. Також не постраждали люди і на Нікопольщині, по якій росіяни не припиняли гатити від пізнього вечора.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки

Під удар потрапили райцентр і Марганецька громада. Там пошкоджені 2 багатоквартирні будинки та легковик. Руйнування є на одному з підприємств.