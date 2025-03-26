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Над Дніпропетровською областю захисники знищили 12 російських безпілотників

У Кривому Розі через російські дрони понівечені адмінбудівля, склади, підприємство і авто.

Над Дніпропетровською областю захисники знищили 12 російських безпілотників
наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Вночі ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками. над областю збили 12 дронів. У Кривому Розі понівечені адмінбудівля, склади, підприємство і авто, у області пошкоджені будинки.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. 

У Кривому Розі через атаку РФ сталося декілька займань. Вогонь надзвичайники приборкали. У місті понівечені адмінбудівля, складські приміщення, підприємство та шість авто. 

Проте минулося без постраждалих. Також не постраждали люди і на Нікопольщині, по якій росіяни не припиняли гатити від пізнього вечора.

Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки

Під удар потрапили райцентр і Марганецька громада. Там пошкоджені 2 багатоквартирні будинки та легковик. Руйнування є на одному з підприємств.

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