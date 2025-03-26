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Відомий японський волонтер зареєструвався на проживання у Харкові

Фумінорі Цучіко більше не потрібно буде залишати країну.

Відомий японський волонтер зареєструвався на проживання у Харкові
Фумінорі Цучіко
Фото: Telegram

Міський голова Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив, що легендарний японський волонтер Фумінорі Цучіко нарешті зміг зареєструвати своє проживання в місті на основі тимчасової посвідки.

Завдяки реєстрації та оновленню ідентифікаційного коду чоловікові, відомому на всю Україну завдяки його діям для полегшення важкої гуманітарної ситуації у Харкові, більше не доведеться повертатися на батьківщину, щоб продовжити перебування в нашій державі.

Пан Фумінорі у 2022 році розпочав допомагати харків'янам ліками та продуктами і жив з ними у метрополітені під час російських обстрілів. Пенсіонер пізніше відкрив на Салтівці кафе, в якому безкоштовно роздавав обіди містянам, а згодом ще й дитячу кімнату-бібліотеку. Японця нагородили відзнакою "Національна легенда України".

У січні 2024 року він поскаржився на неможливість отримати посвідку на проживання. У Державній міграційній службі тоді пояснили, що волонтер не надав необхідні документи для оформлення легальності свого перебування в Україні, а попередній термін вже минув. Зрештою юридичні нюанси вдалося владнати. 

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