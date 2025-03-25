Херсонську колаборантку засудили до 8 років ув’язнення

Суд визнав жительку Херсона винною у колабораціонізмі та призначив їй покарання – вісім років ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Поліцейські розповіли, що 57-річна жителька Херсона на початку липня 2022 року добровільно погодилась працювати в незаконно утвореному окупаційною владою комунальному підприємстві.

Вона виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та організувала проведення незаконного голосування серед працівників підприємства щодо приєднання Херсонської області до складу Росії.

Дії зловмисниці кваліфікували за ч. 5 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України.