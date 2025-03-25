Головне за вівторок, 25 березня: наслідки удару по Сумах, понад 180 боєзіткнень, переговори в Ер-Ріяді

Бойові дії на Донеччині, 183 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1126-й день повномасштабної війни.

Наслідки російського удару по Сумах 24 березня 2025 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 183 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку відбулось 68 боєзіткнень.

Також активні бойові дії точились на Курщині, Лиманському та Торецькому напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 березня – в новині.

Кількість поранених унаслідок учорашнього російського удару по Сумах сягнула 101.

У стаціонарі залишаються 14 дорослих та 16 дітей. Одна доросла людина та одна дитина перебувають у стабільно важкому стані.

Загалом за медичною допомогою зверталися 78 дорослих та 23 дитини, повідомили в ОВА.

Учора Росія атакувала центр міста Суми, влучила по будинках, лікарнях і школі. Учні були в укритті. Удару ворог завдав одночасно з проведенням переговорів російської і американської делегації в Саудівській Аравії, предметом яких було припинення атак на інфраструктуру.

Згідно зі звітом про досягнуті на перемовинах у Саудівській Аравії домовленості, США і Україна погодилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та не допустити використання комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Сполучені Штати залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув’язнених та поверненню примусово переміщених українських дітей. США та Україна домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди президента Дональда Трампа та президента Володимира Зеленського про заборону ударів по енергетичних об’єктах Росії та України.

"Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть працювати над досягненням міцного та тривалого миру", – йдеться у заяві.

За версією Білого дому, Вашингтон також допомагатиме росіянам у відновленні доступу до ринку експорту добрив і сільськогосподарської продукції.

Укрзалізниця планує відновити роботу онлайн-сервісів з продажу квитків найближчим часом.

Поки що компанія посилила роботу залізничних кас, а також кількість працівників у них.

Докладніше – в новині.

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