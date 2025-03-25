Кількість поранених внаслідок учорашнього удару по місту Суми зросла до 101

Кількість поранених унаслідок учорашнього російського удару по Сумах сягнула 101. У стаціонарі залишаються 14 дорослих та 16 дітей.
Загалом за медичною допомогою зверталися 78 дорослих та 23 дитини. Про це повідомили в ОВА.
"Наразі в стаціонарі лікується 14 дорослих та 16 дітей. Одна доросла людина та одна дитина знаходяться в стабільно важкому стані", – йдеться у повідомленні.
- Учора Росія атакувала центр міста Суми, влучила по будинках, лікарнях і школі. Учні були в укритті. Удару ворог завдав одночасно з проведенням переговорів російської і американської делегації в Саудівській Аравії, предметом яких було припинення атак на інфраструктуру.