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Кількість поранених внаслідок учорашнього удару по місту Суми зросла до 101

Госпіталізованими станом на ранок залишалися 30 потерпілих. 

Кількість поранених внаслідок учорашнього удару по місту Суми зросла до 101
наслідки російської атаки
Фото: Сумська ОВА

Кількість поранених унаслідок учорашнього російського удару по Сумах сягнула 101. У стаціонарі залишаються 14 дорослих та 16 дітей.

Загалом за медичною допомогою зверталися 78 дорослих та 23 дитини. Про це повідомили в ОВА

"Наразі в стаціонарі лікується 14 дорослих та 16 дітей. Одна доросла людина та одна дитина знаходяться в стабільно важкому стані", – йдеться у повідомленні.

  • Учора Росія атакувала центр міста Суми, влучила по будинках, лікарнях і школі. Учні були в укритті. Удару ворог завдав одночасно з проведенням переговорів російської і американської делегації в Саудівській Аравії, предметом яких було припинення атак на інфраструктуру. 
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