Двоє чоловіків намагалися підпалити приймальню депутата Київради на замовлення РФ

Паліїв затримали, їм повідомили про підозру, а обіцяних грошей вони так і не отримали.

Поліцейські затримали двох підозрюваних, які на замовлення спецслужб РФ намагалися підпалити приймальню депутата Київради.

Про це повідомили у столичній поліції.

"До столичної поліції надійшла інформація про спробу підпалу приймальні депутата Київської міської ради, розташованої у Подільському районі столиці. На місці події, правоохоронці виявили вибите у приміщенні вікно та пляшку з запальною речовиною зі слідами горіння на підлозі", – йдеться у повідомленні.

Встановили, що до скоєння злочину причетні двоє чоловіків віком 25 та 33 років, які нещодавно приїхали до столиці.

Виконавцям за таку "роботу" куратори з країни-агресора обіцяли щедро заплатити. Спільники обрали ціль і на світанку прийшли до приймальні, розбили ломом вікно та кинули в середину пляшку з запальною сумішшю.

Проте вони обіцяних грошей так і не отримали: правоохоронці затримали паліїв того ж дня та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Замах на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу), а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Під час обшуку у підозрюваних вилучили речові докази, які вказують на їх причетність до вчинення злочину.

За вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі.