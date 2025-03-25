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Двоє чоловіків намагалися підпалити приймальню депутата Київради на замовлення РФ

Паліїв затримали, їм повідомили про підозру, а обіцяних грошей вони так і не отримали. 

Двоє чоловіків намагалися підпалити приймальню депутата Київради на замовлення РФ
Спроба підпалу приймальні депутата Київради
Фото: Поліція Києва

Поліцейські затримали двох підозрюваних, які на замовлення спецслужб РФ намагалися підпалити приймальню депутата Київради.

Про це повідомили у столичній поліції. 

"До столичної поліції надійшла інформація про спробу підпалу приймальні депутата Київської міської ради, розташованої у Подільському районі столиці. На місці події, правоохоронці виявили вибите у приміщенні вікно та пляшку з запальною речовиною зі слідами горіння на підлозі", – йдеться у повідомленні. 

Встановили, що до скоєння злочину причетні двоє чоловіків віком 25 та 33 років, які нещодавно приїхали до столиці. 

Виконавцям за таку "роботу" куратори з країни-агресора обіцяли щедро заплатити. Спільники обрали ціль і на світанку прийшли до приймальні, розбили ломом вікно та кинули в середину пляшку з запальною сумішшю. 

Проте вони обіцяних грошей так і не отримали: правоохоронці затримали паліїв того ж дня та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Замах на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу), а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Під час обшуку у підозрюваних вилучили речові докази, які вказують на їх причетність до вчинення злочину. 

За вчинене їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

  • Нещодавно на Київщині та Черкащині затримали шістьох осіб, які влаштовували підпали на замовлення РФ.
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