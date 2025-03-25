На фронті відбулося 165 боєзіткнень, близько третини з них – на Покровському напрямку

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та пункт управління противника.

Розпочалася 1126-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 боєзіткнень.

Про це йдеться у звіті Генштабу.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 76 авіаударів, скинувши 101 КАБ. Крім цього, здійснив 6261 обстріл, зокрема 142 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2640 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великий Прикіл, Миропільське, Проходи, Петрушівка, Тур'я, Угроїди та Краснопілля Сумської області; Світличне, Слатине Харківської області; Покровськ Донецької області; Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну гармату та пункт управління противника.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Ямполівки та в бік Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили шість наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та в бік Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Диліївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак в районі Торецька та неподалік Диліївки, Дачного, Кримського.

Фото: Генштаб

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в бік Покровська, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки.

Фото: Генштаб

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили три спроби ворога просунутися вперед у районі населеного пункту Новопіль та в напрямку Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку ворог двічі безуспішно намагався просунутися в бік Лобкового.

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак поблизу населеного пункту Костянтинопіль та в бік Розливу і Веселого.

Фото: Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 20 КАБ, здійснив 302 обстріли, з яких сім — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.