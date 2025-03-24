У зоні бойових дій загинули троє російських пропагандистів

Ще один пропагандист отримав поранення.

У зоні бойових дій загинули троє працівників російських пропагандистських ресурсів.

Про це повідомляє “Детектор медіа” з посиланням на російські пропагандистські ресурси.

Йдеться про оператора телеканалу міністерства оборони Росії “Звезда” Андрія Панова, водія знімальної групи того ж каналу Олександр Сіркелі та кореспондента газети “Известия” Олександра Федорчака.

Ймовірно, що Федорчак загинув на Харківщині. Його останній репортаж був знятий на Куп'янському напрямку.

Водночас про місце загибелі двох пропагандистів з каналу “Звезда” поки не повідомляється.

Крім того, державна російська агенція ТАСС повідомила, що їхній співробітник Михайло Скуратов отримав осколкові поранення, його життю нічого не загрожує. Це сталось біля Суджі у Курській області.