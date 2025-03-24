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У зоні бойових дій загинули троє російських пропагандистів

Ще один пропагандист отримав поранення.

У зоні бойових дій загинули троє російських пропагандистів
У зоні бойових дій загинули троє російських пропагандистів
Фото: Детектор Медіа

У зоні бойових дій загинули троє працівників російських пропагандистських ресурсів.

Про це повідомляє “Детектор медіа” з посиланням на російські пропагандистські ресурси.

Йдеться про оператора телеканалу міністерства оборони Росії “Звезда” Андрія Панова, водія знімальної групи того ж каналу Олександр Сіркелі та кореспондента газети “Известия” Олександра Федорчака.

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Ймовірно, що Федорчак загинув на Харківщині. Його останній репортаж був знятий на Куп'янському напрямку. 

Водночас про місце загибелі двох пропагандистів з каналу “Звезда” поки не повідомляється.

Крім того, державна російська агенція ТАСС повідомила, що їхній співробітник Михайло Скуратов отримав осколкові поранення, його життю нічого не загрожує. Це сталось біля Суджі у Курській області.

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