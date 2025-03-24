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Росіяни поранили на Сумщині понад 90 цивільних

Лише у Сумах постраждало 88 людей, з них 17 дітей.

Росіяни поранили на Сумщині понад 90 цивільних
Ілюстративне фото

Сьогодні, 24 березня, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 52 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 123 вибухи. 

Зокрема, по Зноб-Новгородській громаді росіяни вдарили дроном, пошкоджено приватний будинок, а в Есманьській цивільний отримав поранення також внаслідок удару дроном

Великописарівську громаду ворог атакував з мінометів, артилерії та дроном, пошкоджено цивільний автомобіль. 

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Сумську громаду армія РФ атакувала ракетою, отримали поранення 88 цивільних осіб, з них 17 дітей, пошкоджено 30 багатоквартирних будинків, 15 приватних будинків, нежитлові, офісні приміщення, навчальні, медичні заклади, 7 приватних автомобілів. 

Середино-Будську громаду атакували дронами, пошкоджено приватні будинки.

Також дронами російська армія атакувала Шалигинську громаду, де було пошкоджено транспортний засіб та поранено дві цивільні особи.

По Хотінській громаді загарбники били КАБами, дронами та артилерією, а по Краснопільській та Юнаківській - КАБами, мінометами та дронами.

Білопільську громаду росіяни атакували дронами, Новослобідську - артилерією, а Миропільську - РСЗВ та КАБами.

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