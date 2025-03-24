Головне за понеділок, 24 березня: удар по Сумах, майже 140 боєзіткнень, переговори в Ер-Ріяді

У понеділок, 24 березня, російська армія здійснила ракетний удар по центральній частині міста Суми. Пошкоджень зазнали житлові будинки та навчальний заклад.

Станом на 19:00 кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару у місті зросла до 88 осіб, серед них 17 дітей.

Близько 14:00 год ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу Сум. Пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків, навчальний заклад.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 138 боєзіткнень.

На Покровському напрямку - 38 боєзіткнень, на Лиманському - ще 24.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник упродовж доби провів 18 штурмів позицій українських підрозділів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 березня – в новині.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зокрема розповів, що вчора в Саудівській Аравії відбулася зустріч з американською командою, а сьогодні представники США говорили з командою війни – з представниками Росії. Після того запланована нова зустріч української та американської команд.

“Ми готові підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною, а це означає – треба тиском змушувати Росію до бажання закінчити війну. І це санкції. І це підтримка України. І це міжнародна координація”, - зауважив президент України.

“Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати – саме їх треба змушувати до миру, саме на них треба тиснути, щоб була безпека”, - наголосив Зеленський.

Скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії зняли з порядку денного.

На засіданні комітету 5 березня цей законопроєкт рекомендували розглянути в другому читанні.

Більше інформації – в новині.

Європейський союз підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не визнає псевдореферендуми на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це заявила на брифінгу речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, відповідаючи на питання, чи в ЄС готові обговорювати статус якогось регіону України на майбутніх мирних переговорах, передає "Суспільне".

"Наша позиція дуже чітка, і я хотіла би ще раз наголосити на двох основних моментах. По-перше, позиція ЄС щодо миру полягає в тому, що саме Україна має визначати фактичні умови, а по-друге, наша позиція полягає в тому, що нічого про Україну без України", - сказала вона.

Гіппер зазначила, що безперервні удари РФ по території України свідчать, що Росії не можна довіряти.

Подробиці – в новині.

Мешканця Києва, який убив собаку, скинувши тварину зі сходів, засудили до 7,5 років позбавлення волі, повідомила Київська міська прокуратура.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва Дніпровським районним судом оголошено обвинувальний вирок 31-річному киянину за жорстоке поводження з безпритульною собакою, що призвело до загибелі тварини (ч. 3 ст. 299 КК). Чоловіка, який вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, засуджено до 7 років та 6 місяців позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Кадри жорстокого поводження з твариною зафіксували камери спостереження в будинку. Сам обвинувачений своєї вини у суді не визнав.

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