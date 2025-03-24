На Одещині затримали заступника голови лікарської комісії, який за $6 тисяч обіцяв списати військового в запас

В Одеській області правоохоронці затримали заступника голови лікарської комісії однієї з лікарень Подільського району, який за $6 тисяч пропонував громадянину допомогти його знайомому солдату звільнитись зі служби за станом здоров’я.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

За даними слідства, лікар за $6 тисяч обіцяв забезпечити військовослужбовця медичними документами щодо захворювань, що стали б підставою для винесення ВЛК висновку про те, що він підлягає списанню в запас Збройних сил України, та навіть організував військовому стаціонарне "лікування".

Поліцейські затримали лікаря після отримання ним грошей та видачі обіцяних медичних документів.

Правопорушнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 908 400 гривень. Встановлюються особи, які також були причетні до оборудки.