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ЦПД: росіяни розганяють фейк про начебто удар по місцю дислокації ЗСУ в Сумах

Ворог намагається виправдати свій терористичний акт проти мирного населення.

ЦПД: росіяни розганяють фейк про начебто удар по місцю дислокації ЗСУ в Сумах
Фото: Центр протидії дезінформації

Російські пропагандисти намагаються виправдати свій терористичний акт проти мирного населення міста Суми, де армія РФ завдала масованого ракетного удару. Ворог поширює брехню, ніби російська армія сьогодні завдала ракетного удару по місцю дислокації ЗСУ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Ворожа пропаганда поширює брехню, ніби російська армія сьогодні завдала ракетного удару по місцю дислокації Збройних Сил України у Сумах. Насправді росіяни поцілили по житловій забудові міста. Поширюючи подібні фейки, ворог намагається виправдати свій терористичний акт проти мирного населення Сум", зазначають у ЦПД.

Російські пропагандисти вкидають у інформаційний простір вигадки про "військові цілі", щоб перекласти відповідальність за руйнування цивільної інфраструктури на українських військових. 

За оновленою інформацією, внаслідок удару по житловому будинку у Сумах постраждали 88 людей, зокрема 14 дітей. Рятувальна операція на місці російського удару триває. 

"російська пропаганда систематично генерує подібні фейки після масованих ракетно-дронових атак. Так, раніше ворожі ресурси поширювали брехню, ніби руйнування та загибель трьох людей у Києві під час атаки російських ударних дронів стало наслідком роботи української ППО", — додають у відомстві.

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