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СБУ закликає батьків не допустити вербування дітей росіянами для терактів

Росія веде цілеспрямоване полювання на дітей у соцмережах. 

СБУ закликає батьків не допустити вербування дітей росіянами для терактів
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

Служба безпеки звертається до батьків і закликає не дати росіянам завербувати  дітей для здійснення терактів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки щодня протидіє спробам російських спецслужб завербувати неповнолітніх українців і використати їх як «інструмент» для терактів. Адже зараз Росія веде цілеспрямоване полювання на дітей у соцмережах. Зокрема, куратори обіцяють підліткам «легкі гроші за нескладну роботу»: забрати пакунок в одному місці та віднести в інше. Але замість обіцяної оплати ворожі спецслужби дистанційно підривають вибухівку разом із «кур’єром», прибираючи свідків і замітаючи сліди", - йдеться в повідомленні. 

У спецслужбі нагадали, що в Івано-Франківську один підліток загинув, інший залишився без ніг після того, як ворог підірвав "пакунок", а на Харківщині ФСБб використала 15-річного хлопця як смертника.

Часто батьки навіть не підозрюють, що їхня дитина перебуває в небезпеці. Тому СБУ закликає пояснювати дітям, що пропозиції "легкого заробітку" від незнайомців у соцмережах – це смертельна пастка. Також необхідно розповідати  дітям про реальні трагедії, що вже трапилися з їхніми однолітками.

СБУ закликає поширювати цю інформацію серед знайомих, у яких є діти підліткового віку, і нагадує, що для цього є  офіційний чатбот "Спали" ФСБешника".  

Раніше також повідомлялося, що в Національній поліції планують посилити заходи безпеки біля відділків для протидії терактам. 

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