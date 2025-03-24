На Лиманському напрямку ЗСУ уразили ЗРК "Тор" і гармати росіян

На Лиманському напрямку українські безпілотники успішно відпрацювали по російській техніці, уразивши ворожу ЗРК "ТОР".

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Пілоти ударних БпЛА 45 окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського знищують ворожі озброєння, піхоту та бронетехніку на Лиманському напрямку.

Українські пілоти вистежили і під час пересування за допомогою FPV-дрона уразили російський ЗРК "Тор". Також оператори дронів знищили також декілька гармат шляхом пропалювання дірок в їхніх стволах, які замінити найскладніше.

"Артилеристи використовували методи знищення ворожої артилерії, коли удар по ворожих гарматах завдавався дронами. Після такого гармата вже не може стріляти, їй треба міняти ствол, а ця деталь є дуже дефіцитною", — додали в угрупованні військ.