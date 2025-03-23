ЦПД: роспропаганда намагається виправдати обстріли РФ по Києву за допомогою фейків

Окупанти виправдовують власні злочини проти цивільних і перекладають відповідальність на ЗСУ.

Російські пропагандисти, намагаючись виправдати нічні обстріли Києва, вигадали фейк, звинувативши у пошкодженнях нібито роботу української ППО.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"Російські пропагандисти поширюють фейк, що руйнування у Києві виникли нібито внаслідок роботи української ППО", — кажуть у відомстві.

У Центрі протидії дезіфнормації додають, що руйнування та жертви внаслідок атаки БпЛА на Київ спричинені черговим терористичним актом РФ, внаслідок якого загинули 3 людини, зокрема батько і його п’ятирічна донька.

У відомстві додають, що російська пропаганда систематично поширює подібні фейки після масованих ракетно-дронних атак по містах України. У такий спосіб окупанти виправдовують власні злочини проти цивільних і перекладають відповідальність на Збройні Сили України.