ЦПД: роспропаганда намагається виправдати обстріли РФ по Києву за допомогою фейків

Російські пропагандисти, намагаючись виправдати нічні обстріли Києва, вигадали фейк, звинувативши у пошкодженнях нібито роботу української ППО.
Про це пише Центр протидії дезінформації.
"Російські пропагандисти поширюють фейк, що руйнування у Києві виникли нібито внаслідок роботи української ППО", — кажуть у відомстві.
У Центрі протидії дезіфнормації додають, що руйнування та жертви внаслідок атаки БпЛА на Київ спричинені черговим терористичним актом РФ, внаслідок якого загинули 3 людини, зокрема батько і його п’ятирічна донька.
У відомстві додають, що російська пропаганда систематично поширює подібні фейки після масованих ракетно-дронних атак по містах України. У такий спосіб окупанти виправдовують власні злочини проти цивільних і перекладають відповідальність на Збройні Сили України.
- РФ уночі застосувала проти України майже 150 ударних дронів. Унаслідок масованого обстрілу відомо про трьох загиблих, серед яких дитина, і 10 поранених.
- Під обстрілами опинилися Дніпровський, Подільський, Голосіївський, Деснянський і Шевченківський райони.