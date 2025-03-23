Зеленський: у зброї, яку РФ застосувала проти українців, щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів

Станом на зараз відомо про десятьох постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ.

РФ уночі застосувала проти України майже 150 ударних дронів. За цей тиждень ворог застосував більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів в яких щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів.

Про це зазначає президент Володимир Зеленський.

"Протягом цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши майже 150 ударних дронів. Станом на зараз відомо про десятьох постраждалих, є дитина серед них. У Києві життя трьох людей забрала ця атака, серед них – батько і його п’ятирічна дочка. Вчора в Запоріжжі загинуло троє людей. Родина: тато, мама та 17-річна донька. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", — ідеться у повідомленні Президента.

За цей тиждень ворог скерував більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів було застосовано проти наших людей. "У всій цій зброї є щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів. Тому санкції проти російських терористів повинні працювати ефективніше. Кожна схема, що дає їм змогу обходити санкційний режим, має бути ліквідована", — наголошує глава держави.

Володимир Зеленський наголошує, потрібні нові рішення, новий тиск на Москву, щоб такі удари й ця війна припинилися.

"Маємо посилювати Україну та нашу армію – більше ППО та реальної допомоги. Я дякую всім партнерам, хто розуміє це й продовжує підтримувати Україну".