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Зеленський: у зброї, яку РФ застосувала проти українців, щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів

Станом на зараз відомо про десятьох постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ.

Зеленський: у зброї, яку РФ застосувала проти українців, щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів
Фото: скріншот

РФ уночі застосувала проти України майже 150 ударних дронів. За цей тиждень ворог застосував більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів в яких щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів.

Про це зазначає президент Володимир Зеленський.

"Протягом цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши майже 150 ударних дронів. Станом на зараз відомо про десятьох постраждалих, є дитина серед них. У Києві життя трьох людей забрала ця атака, серед них – батько і його п’ятирічна дочка. Вчора в Запоріжжі загинуло троє людей. Родина: тато, мама та 17-річна донька. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", — ідеться у повідомленні Президента.

За цей тиждень ворог скерував більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів було застосовано проти наших людей. "У всій цій зброї є щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів. Тому санкції проти російських терористів повинні працювати ефективніше. Кожна схема, що дає їм змогу обходити санкційний режим, має бути ліквідована", — наголошує глава держави. 

Володимир Зеленський наголошує, потрібні нові рішення, новий тиск на Москву, щоб такі удари й ця війна припинилися.

"Маємо посилювати Україну та нашу армію – більше ППО та реальної допомоги. Я дякую всім партнерам, хто розуміє це й продовжує підтримувати Україну".

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