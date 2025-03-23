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"Жовта стрічка": росіяни на ТОТ Запоріжжя почали заселяти військових ЗС РФ у квартири українців

Відповідне рішення ухвалили на місцевому рівні, без юридичного оформлення.

"Жовта стрічка": росіяни на ТОТ Запоріжжя почали заселяти військових ЗС РФ у квартири українців
Фото: EPA/UPG

Окупаційна адміністрація Токмака на ТОТ Запоріжжя дала дозвіл на заселення російських військових у квартири місцевих жителів, які виїхали після окупації.

Про це повідомляє рух опору "Жовта стрічка".

Активісти руху повідомляють, що російська адміністрація почала заселяти військових ЗС РФ у квартири мирних жителів т.о. Токмака. Ідеться не лише про покинуті українцями квартири, а й про житло, яке формально ще навіть не визнане "безхазяйним" – "лише внесені у відповідні списки, які і використовуються для розселення окупантів".

"Це не централізована політика Кремля – відповідне рішення ухвалили на місцевому рівні, без юридичного оформлення. Навіть за російськими законами це незаконно. Але в адміністрації у відповідь на скарги радять "не нариватися", оскільки "правоохоронні" органи можуть обернути це проти місцевих як "дискредитация армии рф", — кажуть в русі спротиву.

  • Очільник окупаційної адміністрації на ТОТ Донеччини гауляйтер Денис Пушилін заявив про наміри примусово "вилучати" житло українців, які виїхали з окупації на підконтрольну Україні територію.
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