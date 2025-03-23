"Жовта стрічка": росіяни на ТОТ Запоріжжя почали заселяти військових ЗС РФ у квартири українців

Окупаційна адміністрація Токмака на ТОТ Запоріжжя дала дозвіл на заселення російських військових у квартири місцевих жителів, які виїхали після окупації.

Про це повідомляє рух опору "Жовта стрічка".

Активісти руху повідомляють, що російська адміністрація почала заселяти військових ЗС РФ у квартири мирних жителів т.о. Токмака. Ідеться не лише про покинуті українцями квартири, а й про житло, яке формально ще навіть не визнане "безхазяйним" – "лише внесені у відповідні списки, які і використовуються для розселення окупантів".

"Це не централізована політика Кремля – відповідне рішення ухвалили на місцевому рівні, без юридичного оформлення. Навіть за російськими законами це незаконно. Але в адміністрації у відповідь на скарги радять "не нариватися", оскільки "правоохоронні" органи можуть обернути це проти місцевих як "дискредитация армии рф", — кажуть в русі спротиву.