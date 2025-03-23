Російська армія атакувала Чернігівщину: внаслідок влучань виникли пожежі

Росіяни атакували Чернігівщину з артилерії, мінометів, безпілотників та FPV-дронів. У чотирьох громадах зафіксовано 14 обстрілів (31 вибух).

Про це розповідає очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Варвинській громаді зафіксовано влучання ворожого безпілотника. Сталася пожежа. Вщент знищений житловий будинок та лазня. Пошкоджені сусідні домогосподарства та декілька автівок.

Фото: В'ячеслав Чаус

У Сновській громаді внаслідок удару FPV-дроном зайнявся нежитловий будинок.

Також були влучання у Семенівській і Талалаївській сільській громадах.