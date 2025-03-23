Російська армія атакувала Чернігівщину: внаслідок влучань виникли пожежі

Росіяни атакували Чернігівщину з артилерії, мінометів, безпілотників та FPV-дронів. У чотирьох громадах зафіксовано 14 обстрілів (31 вибух).
Про це розповідає очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
У Варвинській громаді зафіксовано влучання ворожого безпілотника. Сталася пожежа. Вщент знищений житловий будинок та лазня. Пошкоджені сусідні домогосподарства та декілька автівок.
У Сновській громаді внаслідок удару FPV-дроном зайнявся нежитловий будинок.
Також були влучання у Семенівській і Талалаївській сільській громадах.
- У ніч на 23 березня Росія атакувала Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Сили ППО знищили 97 дронів.