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Російська армія атакувала Чернігівщину: внаслідок влучань виникли пожежі

Пошкоджень зазнали житлові будинки.

Російська армія атакувала Чернігівщину: внаслідок влучань виникли пожежі
обстріли Чернігівської області
Фото: В'ячеслав Чаус

Росіяни атакували Чернігівщину з артилерії, мінометів, безпілотників та FPV-дронів. У чотирьох громадах зафіксовано 14 обстрілів (31 вибух). 

Про це розповідає очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Варвинській громаді зафіксовано влучання ворожого безпілотника. Сталася пожежа. Вщент знищений житловий будинок та лазня. Пошкоджені сусідні домогосподарства та декілька автівок. 

Фото: В'ячеслав Чаус

У Сновській громаді внаслідок удару FPV-дроном зайнявся нежитловий будинок. 

Також були влучання у Семенівській і Талалаївській сільській громадах. 

  • У ніч на 23 березня Росія атакувала Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Сили ППО знищили 97 дронів.
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