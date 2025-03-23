РФ знову атакувала прикордоння Сумщини, є пошкодження

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Уночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies