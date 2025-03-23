РФ знову атакувала прикордоння Сумщини, є пошкодження

Уночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська громади.
Краснопільська громада: з території рф завдано удари БпЛА (6 вибухів), авіаційні удари (КАБ) (14 вибухів).
Ворожбянська громада: відбулось влучання БпЛА (1 вибух), внаслідок влучання пошкоджено нежитлові приміщення.
Юнаківська громада: 2 мін скинули росіяни на територію громади.
Миропільська громада: здійснено авіаційний удар (1 КАБ).
Білопільська громада: відбулося скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух).
- 22 березня російські війська дроном атакували трактор в Юнаківській громаді. Унаслідок атаки поранено 17-річного юнака у Сумській області.