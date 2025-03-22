СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сумській області російський дрон поранив 17-річного юнака

Окупанти безпілотником атакували трактор. 

У Сумській області російський дрон поранив 17-річного юнака
Фото ілюстративне
Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 22 березня, російські війська дроном поранили 17-річного юнака у Сумській області. 

Про це повідомили у облпрокуратурі. 

За даними слідства, близько 15:45 окупанти атакували безпілотником трактор у Юнаківській громаді Сумського району. За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. 

  • Раніше сьогодні російська армія завдала авіаударів по Краснопільській громаді Сумщини. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено понад 10 житлових будинків.
  • Перед цим повідомили, що унаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних, ще четверо зазнали поранень
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies