У Сумській області російський дрон поранив 17-річного юнака

Сьогодні, 22 березня, російські війська дроном поранили 17-річного юнака у Сумській області.

Про це повідомили у облпрокуратурі.

За даними слідства, близько 15:45 окупанти атакували безпілотником трактор у Юнаківській громаді Сумського району. За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.