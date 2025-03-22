У Сумській області російський дрон поранив 17-річного юнака

Сьогодні, 22 березня, російські війська дроном поранили 17-річного юнака у Сумській області.
Про це повідомили у облпрокуратурі.
За даними слідства, близько 15:45 окупанти атакували безпілотником трактор у Юнаківській громаді Сумського району. За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
- Раніше сьогодні російська армія завдала авіаударів по Краснопільській громаді Сумщини. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено понад 10 житлових будинків.
- Перед цим повідомили, що унаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних, ще четверо зазнали поранень