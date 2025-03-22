У неділю очікують дощі у західних областях України

На решті території поки без опадів.

Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди в Україні на 23 березня.

Буде хмарна погода із проясненнями. Вночі на Закарпатті, Прикарпатті, а вдень - у західних Житомирській та Вінницькій областях пройдуть дощі. На решті території - без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Київській областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 1-6° тепла; вдень 9-14° тепла, в Карпатах 5-10° тепла.