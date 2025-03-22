Зовнішня розвідка: Білорусь будує нову АЕС, аби у майбутньому експортувати електроенергію до ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував Росії побудувати на білоруській території другу АЕС.

Служба зовнішньої розвідки України вважає, що Лукашенко таким чином хоче забезпечити собі в майбутньому можливість експортувала електроенергію до ЄС.

Спершу у 2011 році Білорусь на кредитні кошти Росії почала будувати власну атомну електростанцію, яку з 2020 року використовує з комерційною метою.

Цьогоріч Лукашенко запропонував Росії побудувати на своїй території ще одну АЕС. Він пояснив це тим, що вона допоможе задовольнити збільшуваний попит на електроенергію не тільки в Білорусі, а й у Брянській області та на тимчасово окупованих територіях України.

«Однак реальна необхідність будівництва нової АЕС досить сумнівна, оскільки після початку експлуатації першої станції Мінськ значно скоротив закупівлі газу у Росії, зменшивши їх на 5 мільярдів «кубів» на рік – тобто фактично частково позбувся залежності від рф у цій сфері», - заявили у СЗР.

Крім того, у Білорусі немає дефіциту потужностей із вироблення електроенергії, а навпаки - є їх надлишок. «Тож насправді Лукашенко лише вкотре «страхується» і хоче мати можливість у випадку кардинальних геополітичних змін, на відміну від РФ, експортувати у майбутньому електроенергію до ЄС, зокрема і через Україну», - переконана зовнішня розвідка.

Білорусь ще має невитрачену частину російського кредиту на 10 мільярдів доларів.