"Жовта Стрічка": у Донецьку росіяни достроково виписують цивільних хворих, щоб звільнити місця для військових ЗС РФ

У тимчасово окупованому Донецьку терміново звільняють місця для поранених російських військових, а цивільних достроково виписують.
Про це повідомляє рух опору "Жовта стрічка".
За інформацією "Жовтої Стрічки", місця звільняють не лише у хірургічних і травматологічних відділеннях, навіть у дитячих.
"Окупанти готуються до нової хвилі важких поранених з фронту. Пацієнтів виписують достроково та рекомендують "долікуватися вдома", — зазначають у русі опору.
- Через щоденні втрати на тимчасово окупованих територіях сходу України росіяни почали використовувати цивільні лікарні для поранених військових ЗС РФ.