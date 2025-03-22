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"Жовта Стрічка": у Донецьку росіяни достроково виписують цивільних хворих, щоб звільнити місця для військових ЗС РФ

У лікарнях тимчасово окупованого Донецька терміново виписують всіх хворих для поранених російських солдатів.

"Жовта Стрічка": у Донецьку росіяни достроково виписують цивільних хворих, щоб звільнити місця для військових ЗС РФ
Фото: Центр національного спротиву

У тимчасово окупованому Донецьку терміново звільняють місця для поранених російських військових, а цивільних достроково виписують.

Про це повідомляє рух опору "Жовта стрічка".

За інформацією "Жовтої Стрічки", місця звільняють не лише у хірургічних і травматологічних відділеннях, навіть у дитячих.

"Окупанти готуються до нової хвилі важких поранених з фронту. Пацієнтів виписують достроково та рекомендують "долікуватися вдома", — зазначають у русі опору.

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