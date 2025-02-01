Окупанти використовують цивільні лікарні на ТОТ для поранених військових ЗС РФ

Через щоденні втрати на тимчасово окупованих територіях сходу України росіяни почали використовувати цивільні лікарні для поранених військових ЗС РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни забрали під воєнні потреби медичні установи на ТОТ сходу України, щоб розширити медичний фонд, "оскільки окупаційні війська щодень отримують пораненими до 300 представників російсько-окупаційних військ", — кажуть у спротиві.

Варто зазначити, що поранені окупанти банально не мають де проходити лікування чи реабілітацію. Таким чином, представники російських військ, прикриваючись місцевим населенням порушують міжнародне право.

"Розміщуючи свій особовий склад в місцевих лікарнях, попри те, що в медичних установах багато місцевих мешканців похилого віку перебувають на стаціонарі", — додають в ЦНС.