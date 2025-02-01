Росія атакувала Полтаву і область. Пошкоджена інфраструктура і будинок (оновлено)

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Полтавської області. На щастя, без постраждалих.
Про це повідомляє Полтавська ОВА.
"Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Згодом в ОВА додали, що під удар потрапила Полтава.
"Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється. Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях до відбою!" – закликали в ОВА.
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